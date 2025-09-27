Возвращение к евроатлантической модели безопасности в Европе после завершения украинского конфликта невозможно. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Поведение Запада обессмыслило евроатлантическую модель обеспечения безопасности с опорой на НАТО, ЕС и ОБСЕ. Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде», — заявил Лавров, которое транслировалось на канале UNTV..

Министр напомнил, что нельзя забывать об уроках прошлого, особенно когда в Европе вновь поднимает голову нацизм и набирает обороты милитаризация под антироссийскими лозунгами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 июля указал на остервенение европейских стран по отношению к России. По его словам, вместе государства составляют часть «международного оборзения». Дипломат подчеркнул, что Европа всячески внушает своим народам, что РФ — извечный враг и экзистенциальная угроза.

