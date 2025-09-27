Страны НАТО угрожают не только России и Китаю, но и пытаются взять всю Евразию в «военное кольцо». Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР» и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию», — сказал он на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..

Лавров также добавил, что в «конфронтационные схемы» вовлекается всё больше стран и регионов. По словам министра, НАТО уже тесно находится в Европе и проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, «подрывая универсальные механизмы» Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и создавая «угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе».

Лавров подчеркнул, что в дискуссиях о глобальных реформах нельзя игнорировать ухудшения в сфере международной безопасности. Он отметил, что одной из главных причин стало «стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу».

Лавров 22 июля указал на остервенение европейских стран по отношению к России. По его словам, вместе государства составляют часть «международного оборзения». Дипломат подчеркнул, что Европа всячески внушает своим народам, что РФ — извечный враг и экзистенциальная угроза.

