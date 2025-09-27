Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», — отметил министр на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..

Он добавил, что Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — добавил Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 сентября сообщил, что власти европейских стран в настоящее время мешают урегулированию украинского конфликта. По его словам, страны Европы всё еще продолжают попытки превратить Украину в центр всего антироссийского.

