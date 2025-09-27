Реклама
Лавров указал на попытки разделить мир на «своих» и «чужих»

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
В настоящее время не прекращаются попытки разделить мир на «своих» и «чужих». Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Согласованные отцами-основателями нашей организации принципы ее устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы — во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи», — рассказал он на выступлении в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на канале UNTV..

Он также указал на корень проблемы, который заключается в попытках разделить мир на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом», и тех, кто «в меню». Лавров добавил, что это способствует созданию «золотого миллиарда», интересы которого должны обслуживать остальные страны.

Министр подчеркнул, что Россия настаивает на соблюдении принципа равенства, который, по его мнению, является залогом справедливого мироустройства, где все страны могут занять свое достойное место независимо от военной мощи, численности населения, территории и экономики.

Угроза морей: в каком состоянии находятся ядерные арсеналы Европы
Как модернизируются стратегические силы Франции и Великобритании

Ранее, 18 сентября, Лавров указал на попытки Европы сорвать подходы к мирному урегулированию украинского конфликта, выработанные в ходе российско-американского саммита на Аляске. По его словам, Москва неоднократно реагировала на попытки европейских стран выстроить свою линию по конфликту.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

