Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке для голосования на выборах

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон не нашел себя в электронном списке голосующих в стране на парламентских выборах. Об этом 27 сентября сообщила его пресс-служба.

«Злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России», — сказали собеседники в беседе с ТАСС.

Отмечается, что представители Додона обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Кроме того, в пресс-службе также добавили, что экс-президент сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам.

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор 15 августа заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия усилили репрессии против оппозиции, чтобы запугать ее перед предстоящими выборами в парламент. Он отметил, до выборов, намеченных на 28 сентября, молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), находящийся в ведении главы государства, задержал нескольких представителей блока.

