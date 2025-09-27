Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского прекрасным представителем «европейских ценностей» из-за его странного поведения. Об этом 27 сентября она написала в своем Telegram-канале.

«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками», — написала Захарова.

Она добавила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уберег страну и граждан от такого лидера.

В 2020 году Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана.

В декабре 2021 года Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Тогда его адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано. Летом 2022 года стало известно, что Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор.

По данным следствия, Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Отмечалось, что блогер через YouTube и Telegram открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ