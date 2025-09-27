Лавров и глава МИД Чада обсудили расширение связей в нескольких направлениях

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулай Фадул 27 сентября обсудили расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-чадских отношений с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей», — говорится на официальном сайте МИД РФ.

В ходе встречи также было подтверждено стремление обеих сторон активизировать политический диалог и укрепить координацию действий на международной арене.

Ранее в этот же день в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Лавров провел переговоры с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой. В рамках встречи они подтвердили готовность стран к наращиванию комплекса двусторонних отношений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ