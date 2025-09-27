Ферстаппен в паре с Лулэмом выиграл гонку в классе GT3 в Нюрбургринге

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен 27 сентября одержал победу в четырехчасовой гонке класса GT3 на девятом этапе серии Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) в Нюрбургринге. В паре с британским пилотом Крисом Лулэмом нидерландский гонщик завоевал победу за рулем Ferrari 296 GT3.

Ферстаппен стартовал в первой части гонки, уверенно удерживая лидерство с отрывом более минуты от второго места. На втором этапе гонки за руль автомобиля сел Лулэм, который по итогам 28 кругов финишировал первым, опередив второго призера — пилота Ford Mustang GT3 Янна Марденборо — на 24,496 сек. Третье место занял еще один пилот Ford Mustang GT3 Винсент Колб, отставший на 1 мин. 6,893 сек.

Эта гонка стала дебютной для Ферстаппена на трассе в Нюрбургринге.

21 сентября нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона-2025 — Гран-при Азербайджана. На втором месте британец из команды Mercedes Джордж Расселл, на третьем — испанский пилот Williams Карлос Сайнс.

