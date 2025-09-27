Реклама
Российские паралимпийцы завоевали золото в заключительный день ЧМ по плаванию

Фото: Паралимпийский комитет России
В заключительный день чемпионата мира по плаванию 27 сентября, который проходил в Сингапуре, российские паралимпийцы Андрей Калина, Дарья Лукьяненко и Егор Щитковский завоевали золотые медали.

Калина победил на 100-метровке брассом в классе SB8, Лукьяненко стала чемпионкой мира на дистанции 400 м вольным стилем в классе S11, а Щитковский одержал победу на 200-метровке комплексным плаванием в классе SM13.

Кроме того, серебряные медали в своей категории завоевал Даниил Смирнов, который стал вторым на 100 м брассом в классе SB8. Бронзовые награды получили Елена Клячкина (100 м брассом в классе SB8), Алексей Ганюк (100 м вольным стилем в классе S7), Кирилл Пульвер (100 м вольным стилем в классе S5), Мира Ларионова (200 м вольным стилем в классе S4), Роман Жданов (200 м вольным стилем в классе S4), Тимофей Гук (200 м комплексным плаванием в классе SM13) и Валерия Шабалина (100 м баттерфляем в классе S14).

Все российские спортсмены участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Пинок» от тренера перед финалом эстафеты меня прилично взбодрил»
Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова — о победах на ЧМ в Сингапуре, учебе в музыкальной школе и тренировках в родном городе

24 сентября российский спортсмен Роман Жданов стал семикратным чемпионом мира по параплаванию, выиграв заплыв на дистанции 50 м на спине в классе S4, который состоялся в Сингапуре. Спортсмен показал результат 41,47 секунды.

Читайте также
Прямой эфир
