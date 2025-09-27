Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в квартире в Калужской области
Трое детей и один взрослый погибли в результате возгорания в квартире в городе Боровск Калужской области. Об этом 27 сентября сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, инцидент произошел в доме на улице Петра Шувалова. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
В этот же день источник телеканала 78.ru. сообщил, что один человек погиб, а еще четыре пострадали в результате пожара в общежитии, располагающегося в Сланцах Ленинградской области. Уточняется, что возгорание, площадь которого составила 4 кв. м, было зафиксировано на седьмом этаже.
