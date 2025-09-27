Путин поздравил с 70-летием Галибина и пожелал ему вдохновения
Президент России Владимир Путин 27 сентября поздравил народного артиста РФ, актера и режиссера Александра Галибина с 70-летним юбилеем. В своем поздравлении глава государства отметил многогранный талант и постоянное стремление артиста к творческому поиску.
«Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли Вам добиться заслуженного признания в актерской и режиссерской профессии», — приводят его слова на официальном сайте Кремля.
По словам российского лидера, работы режиссера в театре и кино оставили яркий след в отечественной культуре, а также успешно реализованные проекты в телевизионной и культурно-просветительской сфере, включая детские программы.
Путин пожелал Галибину крепкого здоровья, благополучия и вдохновения.
16 сентября Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, отметив его мастерство, талант и неподражаемый юмор. Российский лидер пожелал юмористу здоровья, вдохновение и творческого долголетия.
