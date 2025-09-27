Реклама
Сын актрисы сериала «Глухарь» Гавриловой назвал причину ее смерти

Церемония прощания с Людмилой Гавриловой состоится 29 сентября
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Причиной смерти российской актрисы сериала «Глухарь» Людмилы Гавриловой стала хроническая недостаточность печени. Об этом 27 сентября сообщил сын актрисы Таир Газиев.

«Причина смерти — хроническая недостаточность печени», — сказал он ТАСС.

По его словам, церемония прощания с актрисой состоится 29 сентября.

В этот же день стало известно о смерти Гавриловой. Уточняется, что она скончалась на 74-м году жизни. Прощание с актрисой состоится на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

