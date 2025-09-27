Сын актрисы сериала «Глухарь» Гавриловой назвал причину ее смерти
Причиной смерти российской актрисы сериала «Глухарь» Людмилы Гавриловой стала хроническая недостаточность печени. Об этом 27 сентября сообщил сын актрисы Таир Газиев.
«Причина смерти — хроническая недостаточность печени», — сказал он ТАСС.
По его словам, церемония прощания с актрисой состоится 29 сентября.
В этот же день стало известно о смерти Гавриловой. Уточняется, что она скончалась на 74-м году жизни. Прощание с актрисой состоится на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
