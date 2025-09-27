Зеленский анонсировал получение Украиной двух ЗРК Patriot от Израиля

Украина осенью получит от Израиля два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 27 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Израильский комплекс работает на Украине. Две системы Patriot мы получим осенью», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности Киева к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное, помимо действующего соглашения с США.

Ранее, 12 сентября, Зеленский и специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог 11 сентября обсудили поставку систем Patriot Украине.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ