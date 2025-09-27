На Международный буддийский форум приехали последователи из 35 стран

В столице Калмыкии Элисте проходит третий Международный буддийский форум, который собрал участников из 35 стран. Мероприятие посвящено не только духовному развитию, но и международному сотрудничеству в области культуры, туризма и экономики. Об этом 27 сентября сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Элиста, известная своими пагодами, молитвенными барабанами и постоянными ветрами, ежегодно принимает тысячи паломников со всего мира. Центральным объектом для верующих является Золотая обитель Будды Шакьямуни — крупнейший буддийский храм в Европе, где службы проходят ежедневно без перерыва уже более 20 лет.

Форум собирает около 500 делегатов: монахов, философов, ученых и представителей культурных сообществ.

«Быть приглашенным на буддийский форум — честь для меня. Я приезжаю в Россию с 1996 года и всегда говорил, что у меня прекрасные впечатления, но я никогда не был в Калмыкии, и я впечатлен, что буддизм в России — вау, я люблю Россию», — рассказал голливудский актер, каскадер, режиссер Марк Дакаскос.

Участники форума отмечают, что мероприятие создает платформу для диалога и обмена ценностями буддийского учения, а также способствует укреплению международных связей, продвижению туризма и паломничества в регионе. Органы власти Калмыкии рассчитывают, что форум окажет положительное влияние на развитие республики и привлечет внимание мирового буддийского сообщества к России.

Ранее в этот же день сообщалось, что Дакаскос впервые приехал в Элисту для участия в III Международном буддистском форуме. В беседе с «Известиями» он рассказал, что буддизм всегда вызывал у него глубокий интерес. Кроме того, Дакаскос отметил, что до того, как стать актером, он хотел быть буддистским монахом.

