Актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев умер в возрасте 79 лет
Российский актер театра и телевидения, режиссер, композитор, музыкант и педагог Александр Иовлев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщалось на сайте театрального центра «За Черной речкой».
«Не стало нашего мастера, режиссера, педагога, композитора, актера Александра Вениаминовича Иовлева», — говорится в сообщении.
Причины смерти артиста не разглашаются. Церемония прощания с ним проходила 27 сентября.
Иовлев родился 4 декабря в 1945 году. С 1977 по 1997 год он работал на Ленинградском радио в качестве режиссера литературно-драматической редакции и ставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты». С 1999 года артист также работал в «За Черной речкой».
Кроме того, актер преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств.
С 2000-х годов Иовлев снимался во многих телепроектах, среди которых «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица», «Попытка к бегству» и «Б.О.М.Ж.».
