Иран предоставил РФ территорию для строительства участка коридора «Север – Юг»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Иран передал российской стороне около 34 км участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт – Астара, для международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Об этом 27 сентября заявила министр дорог и городского развития Исламской Республики Фарзане Садек.

«Около 34 км передано российской компании, чтобы она могла начать работы», — приводит его слова агентство SNN.

По словам министра, на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт – Астара осуществлен выкуп около половины земель. Садек добавила, что иранская сторона намерена завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года — третьей декады марта 2026 года.

Союз спасения: Россия и Иран проводят военно-морские учения в Каспийском море
Маневры проходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавней агрессии против Исламской Республики

Ранее, 26 сентября, Иран и Россия договорились об участии российской стороны в сооружении атомной электростанции (АЭС) «Хормоз» на юге страны, сумма сделки составит $25 млрд. Уточняется, что АЭС будет состоять из четырех блоков, под ее строительство выделят территорию в 500 га.

