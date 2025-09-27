Два бойца ВС РФ 60 дней выживали под подбитым танком

Два бойца Вооруженных сил (ВС) РФ 60 дней выживали под подбитым танком. Видео с ними 26 сентября опубликовал военный корреспондент Владимир Романов.

«Именно эти люди держат позиции и обеспечивают продвижение», — написал Романов в своем Telegram-канале.

Участники спецоперации рассказали, что в течение двух месяцев не могли покинуть свое вынужденное укрытие из-за непрерывных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Продовольствие им периодически скидывали беспилотники.

Ранее, 24 сентября, в ходе штурма одной из позиций ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) российский военнослужащий вступил в рукопашный бой с украинским боевиком и ликвидировал его. По его словам, противник укрывался в кустах при входе российских бойцов в окоп.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ