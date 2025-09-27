Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома
Мир
FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС
Армия
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Politico сообщила о планах ЕК обменять активы РФ на облигации для Киева
Мир
Фон дер Ляйен пообещала не арестовывать замороженные активы России
Мир
Bloomberg предупредило о возможном столкновении между Мерцом и фон дер Ляйен
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО в ЛНР
Мир
В столице Афганистана отменили все рейсы из-за отключения интернета в стране
Общество
Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе
Общество
Суд 8 октября рассмотрит дело об изъятии имущества отставного судьи Момотова
Мир
Прокуратура США запросила для рэпера Пи Дидди 11 лет тюрьмы и штраф $500 тыс.
Армия
Пушилин заявил о наступлении Армии России в районе Красного Лимана
Мир
Служивший в рядах ВСУ кузен вице-президента США выступит на форуме в Варшаве
Мир
Два человека погибли на Кубе из-за урагана «Имельда»
Мир
Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России
Мир
В США мужчина попытался перелезть через забор Белого дома

Боец Монсон потребовал извинений от западных политиков перед паралимпийцами РФ

Монсон: западные политики обязаны извиниться перед российскими паралимпийцами
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон 27 сентября заявил, что западные политики должны извиниться перед российскими спортсменами за отстранение от международных соревнований. По его словам, политическое вмешательство в спорт противоречит духу честной конкуренции.

После 2022 года российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах по многим видам спорта. В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло. Теперь некоторые международные федерации допускают (россиян) к участию только в нейтральном статусе, хотя это неправильно. Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор!» — заявил он в интервью «РИА Новости».

Монсон также отметил, что не понимает, как в молодежном чемпионате мира по хоккею могут не участвовать российские спортсмены. Он также назвал Россию и Канаду двумя доминирующими хоккейными нациями. Однако из-за политической ситуации россиян не приглашают. По словам бойца, такие меры бессмысленны, так как они вредят как спортсменам, так и болельщикам, странам.

Весельные старты: сможет ли наша команда взять медали ЧМ по академической гребле
В Китай приехали 10 российских спортсменов, правда, без ряда лидеров

Ранее в этот день сообщалось, что Паралимпийский комитет России добился восстановления в правах по членству в МПК. Теперь россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу. Тогда же МПК полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025