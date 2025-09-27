Боец Монсон потребовал извинений от западных политиков перед паралимпийцами РФ

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон 27 сентября заявил, что западные политики должны извиниться перед российскими спортсменами за отстранение от международных соревнований. По его словам, политическое вмешательство в спорт противоречит духу честной конкуренции.

После 2022 года российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах по многим видам спорта. В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло. Теперь некоторые международные федерации допускают (россиян) к участию только в нейтральном статусе, хотя это неправильно. Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор!» — заявил он в интервью «РИА Новости».

Монсон также отметил, что не понимает, как в молодежном чемпионате мира по хоккею могут не участвовать российские спортсмены. Он также назвал Россию и Канаду двумя доминирующими хоккейными нациями. Однако из-за политической ситуации россиян не приглашают. По словам бойца, такие меры бессмысленны, так как они вредят как спортсменам, так и болельщикам, странам.

Ранее в этот день сообщалось, что Паралимпийский комитет России добился восстановления в правах по членству в МПК. Теперь россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу. Тогда же МПК полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ