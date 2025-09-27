Реклама
Президент ПКР выразил надежду на снятие оставшихся санкций против спортсменов РФ

Рожков: мы надеемся, что паралимпийский комитет снимет все санкции
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков 27 сентября в интервью «Известиям» выразил надежду на то, что паралимпийский комитет начнет принимать решения, связанные со снятием санкций в отношении выступающих российских спортсменов.

По его словам, спортсменам РФ ранее в этот день разрешили выступать как на летних, так и на зимних Паралимпийских играх со всеми государственными атрибутами, среди которых флаг, гимн, соответствующая спортивная форма. Помимо этого, россияне смогут принять участие в чемпионатах мира пяти видов спорта: плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и следж-хоккей. На них также было разрешено выступать со всеми атрибутами.

«У нас очень сложная международная структура управления. С десяток видов спорта входят в управление международных олимпийских федераций. С десяток — в международных паралимпийских федерациях», — заявил Рожков.

Великое возвращение: российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом
Международный паралимпийский комитет снял ограничения для россиян, войдя в противоречие с МОК

Ранее в этот день ПКР смог добиться восстановления в правах по членству в МПК. Благодаря этому россияне примут участие в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу. Тогда же МПК полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

По словам, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, это решение МПК откроет новые возможности для других видов спорта. Он отметил, что инициатива сможет «локомотивом подтащить с запасного пути на главную магистраль и многие другие виды спорта».

