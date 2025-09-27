SVT сообщило о дронах возле военно-морской базы Карлскруна в Швеции
Появление неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали возле военно-морской базы Карлскруна в Швеции. Об этом 27 сентября сообщает национальное телевидение SVT.
По информации телеканала, дроны пролетели над восточным архипелагом Карлскруны всего в нескольких километрах от военно-морской базы. Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, лично зафиксировали присутствие БПЛА.
Шведская полиция считает, что этот случай с дронами связан с недавними событиями в Дании и Норвегии, где, в частности, над Каструпом были обнаружены беспилотники.
Ранее, 26 сентября, несколько беспилотников были замечены в небе над Шлезвиг-Гольштейном на севере Германиии. Глава МВД региона Сабине Зюттерлин-Вак не предоставила никакой информации о том, сколько беспилотников было замечено и где.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ