Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников
В аэропорту Вильнюса Литвы семь рейсов столкнулись с проблемами задержки рейсов из-за гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 27 сентября сообщает портал Etaplius, ссылаясь на заявление компании Oro Navigacija.
«В пятницу работа вильнюсского аэропорта была нарушена из-за гражданских беспилотников», — указано в материале.
Уточняется, что были зафиксированы три полета гражданских дронов. Они привели к задержке нескольких рейсов: четыре самолета, которые должны были вылететь, не смогли покинуть аэропорт вовремя, а еще три самолёта, прилетевшие в Вильнюс, также не смогли приземлиться по расписанию.
В компании отметили, что это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта. Ранее два самолета были перенаправлены в альтернативные аэропорты.
Портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами 9 сентября сообщил, что в аэропорту Вильнюса приостановили полеты после обнаружения неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе.
