Реклама
Прямой эфир
Мир
Председатель иранского парламента заявил об ответе в случае агрессии США
Мир
Посол РФ в Монголии рассказал о планах Улан-Батора по строительству малой АЭС с «Росатомом»
Мир
В ООН выразили обеспокоенность касательно атаки ВСУ в Хорлах в Херсонской области
Мир
Посольство РФ направило в МИД Австрии протест из-за празднования дня Бандеры
Мир
Минобороны ОАЭ объявило о завершении вывода войск из Йемена
Мир
Премьер-министр Чехии заявил о невозможности продолжать финансирование Украины
Мир
Зеленский предложил министру цифровой трансформации Федорову возглавить минобороны
Происшествия
Омбудсмен Херсонской области рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах
Мир
В Мексике при землетрясении магнитудой 6,5 пострадали 12 человек
Происшествия
Пострадавшего в Хорлах ребенка планируют перевезти из Симферополя в Москву
Армия
Силы ПВО за шесть часов сбили 11 беспилотников ВСУ над регионами России
Мир
На Украине задержали почти 13 тыс. мужчин за попытки незаконно пересечь границу
Общество
Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы увеличилось до 28
Мир
Посольство РФ призвало россиян в Иране соблюдать меры безопасности
Мир
Минобороны РФ заявило о попытке Киева фейками отвлечь внимание от теракта в Хорлах
Общество
Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших при теракте в Хорлах
Общество
Умер российский актер Андрей Хорошев

Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников

0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Adomas Daunoravicius
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В аэропорту Вильнюса Литвы семь рейсов столкнулись с проблемами задержки рейсов из-за гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 27 сентября сообщает портал Etaplius, ссылаясь на заявление компании Oro Navigacija.

«В пятницу работа вильнюсского аэропорта была нарушена из-за гражданских беспилотников», — указано в материале.

Уточняется, что были зафиксированы три полета гражданских дронов. Они привели к задержке нескольких рейсов: четыре самолета, которые должны были вылететь, не смогли покинуть аэропорт вовремя, а еще три самолёта, прилетевшие в Вильнюс, также не смогли приземлиться по расписанию.

В компании отметили, что это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу аэропорта. Ранее два самолета были перенаправлены в альтернативные аэропорты.

Беспилотный проект: кто стоит за инцидентом с дронами в Польше
И почему позиции НАТО и ЕС в отношении случившегося отличаются

Портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами 9 сентября сообщил, что в аэропорту Вильнюса приостановили полеты после обнаружения неопознанного летающего объекта (НЛО) в небе.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026