В Госдуме назвали подготовку Киевом атак на Европу кощунством и терроризмом
Подготовка киевским режимом атак на страны Европы является кощунством и терроризмом. Об этом 27 сентября сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его словам, российская сторона не заинтересована в расширении конфликта и экспансии территорий европейских стран.
«Подготовка киевским режимом провокации — это кощунство и терроризм», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Депутат заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в эскалации конфликта и может использовать российские беспилотники для атак на территории Европы.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Украина планирует нанести удар по объектам НАТО восстановленными российскими «Геранями». В интервью «Известиям» Захарова также отметила, что реакция Запада на провокацию в Польше очевидно вдохновила киевский режим, и теперь там готовы «пойти дальше».
До этого политолог и полковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен рассказал, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы втянуть НАТО и США в конфликт с Россией.
