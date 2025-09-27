Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России
Мир
Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом
Мир
Постпред Ирана направил письмо на имя Гутерриша с осуждением заявлений Трампа
Мир
В Каракасе прозвучали взрывы
Мир
Политолог назвал обвинения Киева в якобы атаке на Харьков попыткой обелить себя
Мир
Мадуро ввел чрезвычайное положение после ударов США по Каракасу
Общество
На Кубани восстановили железнодорожную инфраструктуру после снегопадов
Общество
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Мир
В Индии заявили о желании бизнеса занять место компаний Запада в России
Спорт
Сборная Швеции обыграла Латвию со счетом 6:3 на молодежном ЧМ по хоккею
Мир
CBS сообщил о приказе Трампе об ударах по целям в Венесуэле
Спорт
Российский хоккеист Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ и обошел Овечкина
Мир
В США указали на попытку Киева фейками сменить повестку с теракта в Хорлах
Мир
Полиция Ирана изъяла у протестующих на юго-западе страны несколько единиц оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –3 градусов в Москве 3 января
Общество
Эксперт назвала количество дней отдыха в 2026 году

Слюсарь сообщил о выделении федеральной помощи для Ростовской области

Слюсарь: Ростовская область получит федеральную помощь из-за ущерба урожая
0
EN
Фото: Правительство Ростовской области
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о присвоении федерального статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ущербом от неблагоприятных погодных условий, в связи с этим региону будет выделена федеральная помощь. Об этом 27 сентября сообщили на официальном сайте правительства региона.

«Из-за возвратных заморозков и засухи в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов — более 10 тыс. га, а урожайность снизилась — с 35 ц/га в 2024-м до 27 ц/га в этом году. Хозяйства терпят убытки и просят оказать им помощь», — говорится в публикации.

По данным властей, из-за аномальной погоды в Ростовской области пострадало или погибло около млн га сельскохозяйственных угодий. Чрезвычайная ситуация была введена в связи с заморозками в 43 районах и засухой в 27 районах области. Общая площадь погибших посевов составляет 203 тыс. га, а ущерб оценивается в 4 мрд рублей.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — отметил Слюсарь.

Козырь в рукаве: в России представили инновационное решение для зернового комплекса
Новинка позволит избежать потерь при хранении и транспортировке

11 июня сообщалось, что в части Ростовской области был введен режим ЧС из-за аномальной засухи. Согласно предварительным данным, от почвенной засухи пострадали посевы на площади около 60 тыс. га. Уточняется, что, согласно правилам страхования, режим ЧС позволяет аграриям получить компенсации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026