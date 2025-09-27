Слюсарь сообщил о выделении федеральной помощи для Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о присвоении федерального статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ущербом от неблагоприятных погодных условий, в связи с этим региону будет выделена федеральная помощь. Об этом 27 сентября сообщили на официальном сайте правительства региона.

«Из-за возвратных заморозков и засухи в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов — более 10 тыс. га, а урожайность снизилась — с 35 ц/га в 2024-м до 27 ц/га в этом году. Хозяйства терпят убытки и просят оказать им помощь», — говорится в публикации.

По данным властей, из-за аномальной погоды в Ростовской области пострадало или погибло около млн га сельскохозяйственных угодий. Чрезвычайная ситуация была введена в связи с заморозками в 43 районах и засухой в 27 районах области. Общая площадь погибших посевов составляет 203 тыс. га, а ущерб оценивается в 4 мрд рублей.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — отметил Слюсарь.

11 июня сообщалось, что в части Ростовской области был введен режим ЧС из-за аномальной засухи. Согласно предварительным данным, от почвенной засухи пострадали посевы на площади около 60 тыс. га. Уточняется, что, согласно правилам страхования, режим ЧС позволяет аграриям получить компенсации.

