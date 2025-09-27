На Украине произошел приток мигрантов из Индии и Бангладеш из-за оттока мужчин
На Украине произошел приток трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш вследствие выданного разрешения на выезд мужчинам. Об этом 27 сентября сообщил соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр.
«Он [приток] не будет массовым, но он уже есть. <...> Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш», — его слова приводит украинская служба телеканала BBC.
По данным издания, 70% мужчин уже уехали или собираются это сделать. Дегтяр добавил, что приезжими на Украину стали специалисты логистики, водители и сварщики. По словам специалиста, в данный момент необходимо упростить процедуру трудоустройства иностранцев.
Ранее, 26 августа, правительство Украины приняло постановление, в котором украинцам в возрасте от 18 до 22 лет было разрешено беспрепятственно пересекать государственную границу. 28 августа представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что граждане Украины от 18 до 22 лет начали покидать территорию страны с момента начала действия постановления.
