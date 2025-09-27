Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили об отсутствии у США плана вовлечь РФ в решение конфликта в Газе
Армия
ВС РФ поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в зоне СВО
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома
Мир
FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС
Армия
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Politico сообщила о планах ЕК обменять активы РФ на облигации для Киева
Мир
Фон дер Ляйен пообещала не арестовывать замороженные активы России
Мир
Bloomberg предупредило о возможном столкновении между Мерцом и фон дер Ляйен
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО в ЛНР
Мир
Песков отметил желание жителей Одессы и Николаева быть с Россией
Общество
Посол России раскрыл тему переговоров Путина во время визита в Таджикистан
Мир
Орбан заявил о намерениях Запада захватить Украину ради земель, ресурсов и денег
Экономика
В ЦБ одобрили дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей
Мир
Песков указал на милитаристский характер предложения Киева по «стене дронов»
Мир
Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России
Мир
В США мужчина попытался перелезть через забор Белого дома

На Украине произошел приток мигрантов из Индии и Бангладеш из-за оттока мужчин

Дегтяр: Украина завозит мигрантов из Индии и Бангладеш на фоне оттока мужчин
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Украине произошел приток трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш вследствие выданного разрешения на выезд мужчинам. Об этом 27 сентября сообщил соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр.

«Он [приток] не будет массовым, но он уже есть. <...> Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш», — его слова приводит украинская служба телеканала BBC.

По данным издания, 70% мужчин уже уехали или собираются это сделать. Дегтяр добавил, что приезжими на Украину стали специалисты логистики, водители и сварщики. По словам специалиста, в данный момент необходимо упростить процедуру трудоустройства иностранцев.

Закрутить гайки: украинцев 25–60 лет поставят на воинский учет автоматически
Допризывников и молодых мужчин от 17 лет предлагают учитывать дистанционно

Ранее, 26 августа, правительство Украины приняло постановление, в котором украинцам в возрасте от 18 до 22 лет было разрешено беспрепятственно пересекать государственную границу. 28 августа представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что граждане Украины от 18 до 22 лет начали покидать территорию страны с момента начала действия постановления.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025