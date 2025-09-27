Реклама
СМИ сообщили о передаче пенсионером мошенникам 84,5 млн рублей за полгода

«РИА Новости»: московский пенсионер отдал мошенникам более 84,5 млн рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Москве 78-летний пенсионер полгода был жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 84,5 млн рублей. Об этом 27 сентября сообщили в правоохранительных органах.

С апреля по сентябрь мужчина получал звонки от мошенника, который представлялся якобы работником ФСБ, а затем — Центрального банка России. Лжесотрудник убедил пенсионера собрать все свои сбережения и передавать их частями курьерам для «сохранности».

«Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах «РИА Новости».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Издержки агрессии: мошенники крадут деньги под видом курьеров
Как еще преступники пытаются обмануть россиян

26 сентября директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал об опасности звонков со сбросом. По его словам, они направлены на то, чтобы собеседники перезванивали и тратили деньги, процент с каждого звонка получают владельцы незнакомых номеров.

