СМИ сообщили о передаче пенсионером мошенникам 84,5 млн рублей за полгода

В Москве 78-летний пенсионер полгода был жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 84,5 млн рублей. Об этом 27 сентября сообщили в правоохранительных органах.

С апреля по сентябрь мужчина получал звонки от мошенника, который представлялся якобы работником ФСБ, а затем — Центрального банка России. Лжесотрудник убедил пенсионера собрать все свои сбережения и передавать их частями курьерам для «сохранности».

«Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах «РИА Новости».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

26 сентября директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал об опасности звонков со сбросом. По его словам, они направлены на то, чтобы собеседники перезванивали и тратили деньги, процент с каждого звонка получают владельцы незнакомых номеров.

