Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным совместных шагов в «сложное время»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 сентября заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве накануне они обсуждали совместные шаги в сложной ситуации в мире.
«Думали, как же нам выжить в это сложное время», — приводит слова белорусского президента БелТА.
По словам Лукашенко, обстановка в мире заставляет даже большие, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о своих текущих действиях. Он добавил, что на данный момент Белоруссии также необходимо «эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле».
В ходе рабочей встречи в Кремле Путин и Лукашенко обсудили комплекс региональных и двусторонних отношений. Президент РФ отметил, что экономическая ситуация в отношениях государств находится в хорошем состоянии, при этом торговля между странами растет. Также он указал, что Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике. Кроме того, лидеры обсудили строительство атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии.
