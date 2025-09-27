Реклама
Стало известно о переброске бригады ВСУ в Сумскую область из-под Красноармейска

ТАСС: ВСУ перебрасывают к Сумам подразделения бригады из-под Красноармейска
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область подразделения егерской бригады из-под Красноармейска. Об этом 27 сентября сообщили в российских силовых структурах.

«Украинское командование перебрасывает с покровского направления подразделения 68-й отдельной егерской бригады, вместо отправки их на восполнение потерь», — рассказал собеседник ТАСС.

Уточняется, что подобное решение было принято для того, чтобы удержать линию боевого соприкосновения.

Взлом базы ВСУ: за годы СВО Киев потерял более 1,7 млн человек
Столько же людей живут в одном из крупнейших городов Украины

Представители в российских силовых структурах 24 сентября сообщали, что командование большинства подразделений ВСУ в Сумской области не может обеспечить своих военнослужащих питанием на позициях уже в течение недели. По словам источника, подразделения противника испытывают проблемы с едой из-за уничтожения продовольственных складов.

