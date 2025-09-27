AP узнало о массовых увольнениях агентов ФБР из-за протестов после убийства Флойда

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило сотрудников, которые преклонили колени на протестах в Вашингтоне после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 27 сентября сообщает агентство Associated Press (AP).

«ФБР уволило агентов, которые были сфотографированы стоящими на коленях во время акции протеста за расовую справедливость в Вашингтоне, которая прошла после гибели Джорджа Флойда», — указано в материале.

По данным источника агентства, сначала ФБР перевело ряд сотрудников на другие должности, но затем уволило их. По предварительной информации, бюро уволило около 20 агентов.

Бывший полицейский Дерек Шовин был приговорен к 22,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда в 2020 году. Во время последнего слова перед приговором экс-полицейский Шовин выразил соболезнования семье погибшего Флойда, но извиняться не стал. 8 августа Шовин был дополнительно приговорен к 20 годам лишения свободы за нарушение гражданских прав жертвы.

Шовин при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ