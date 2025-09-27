Зампред комитета ГД Журова оценила решение УЕФА не отстранять Израиль от турниров

Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять израильских футболистов от соревнований правильное. Об этом 27 сентября заявила заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) РФ по международным делам Светлана Журова.

«УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе», — сказала она в беседе с «ВсеПроСпорт».

По словам Журовой, со страной и ее политикой должна разбираться Организация Объединенных Наций (ООН). Депутат добавила, что УЕФА «не хочет даже рассматривать вопрос отстранения Израиля», так как подобное решение «окажет на них еще больше давления».

Она отметила, что в данный момент союз не реагирует на призывы вернуть Россию и на призывы отстранить Израиль. По словам Журовой, международные федерации «решили отыгрываться на российских спортсменах». Депутат подчеркнула, что необходимо вернуть спортсменов из РФ на международные соревнования.

Накануне Турецкая футбольная федерация (TFF) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА отстранить Израиль от участия в международных турнирах. Отмечается, что соответствующую просьбу направил президент федерации Турции Ибрагим Хаджиосманоглу.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что США работают над тем, чтобы не допустить отстранения сборной Израиля от чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2026 году из-за конфликта в секторе Газа.

21 сентября сообщалось, что УЕФА может принять решение по отстранению израильских клубов и сборной от участия в турнирах под своей эгидой. Однако 24 сентября УЕФА принял решение не отстранять израильские футбольные клубы от участия в еврокубках.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ