Прощание с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Москве

Церемония прощания с кинорежиссером и ведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Москве в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Об этом 27 сентября сообщила его супруга и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Те, кто не знал Тиграна лично и всё же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте», —написала она в своем Telegram-канале.

Также Симоньян призвала во время мероприятия с пониманием отнестись к мерам безопасности.

О смерти Кеосаяна на 60-м году жизни стало известно накануне. Ведущий 8 января текущего года пережил клиническую смерть, а вскоре после этого впал в кому. Президент России Владимир Путин 27 сентября выразил соболезнования по случаю кончины кинорежиссера, а также выделил его талант и вклад в развитие отечественного киноискусства.

