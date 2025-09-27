В третьем районе Ленобласти нашли погибших от отравления метиловым спиртом

Несколько погибших из-за отравления метиловым спиртом обнаружили еще в одном районе Ленобласти — Кингисеппском. Об этом 27 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Были запрошены результаты экспертиз из медицинских учреждений по фактам смерти нескольких местных жителей, скончавшихся в период с 10 по 17 сентября на территории двух соседних районов — Кингисеппского и Волосовского», — написала она в Telegram-канале.

По словам Волк, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ленобласти задержали восемь человек по делу о продаже суррогатного алкоголя. Там добавили, что в ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более 1 тыс. л суррогатного алкоголя.

Накануне стало известно о массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек. По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. Позднее еще трем фигурантам предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ