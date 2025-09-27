CNN узнал о желании Трампа отменить в США право на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп хочет отменить право на гражданство Соединенных Штатов по факту рождения в стране. Об этом 27 сентября сообщает телеканал CNN.
«Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа президента Дональда Трампа, направленного на отмену гражданства по праву рождения», — указано в публикации.
В своей апелляции администрация Трампа заявила, что традиционное толкование 14-й поправки Конституции, согласно которому гражданство предоставляется всем, кто рождается на территории США, является «ошибочным» и стало широко распространенным, что, по их мнению, привело к «разрушительным последствиям».
17 сентября издательство Dailysignal сообщило, что в тесте, который необходимо пройти для получения гражданства Соединенных Штатов Америки, возобновили проверку знаний истории и принципов государственного устройства США. Отмечалось, что гражданство имеют право получить только те желающие, которые смогут подтвердить знание английского языка.
