Количество погибших от отравления спиртом в Волосово Ленобласти выросло до шести
Число погибших от отравления спиртом в еще одном районе Ленинградской области выросло до шести. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
«При судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области, <…> установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что в настоящее время следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
Ранее в этот день сообщалось, что в Ленобласти задержали восемь человек по делу о продаже суррогатного алкоголя. Там добавили, что в ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более 1 тыс. л суррогатного алкоголя.
Накануне стало известно о массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек. Позднее, 27 сентября, источник «Известий» сообщил, что в Волосово Ленобласти пять человек в разные дни погибли от отравления контрафактом.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ