Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Спорт
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

РЕН ТВ раскроет участников украинских мошеннических кол-центров

РЕН ТВ раскроет, кто стоит за сетью украинских мошеннических кол-центров
0
EN
Фото: РЕН ТВ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Телеканал РЕН ТВ покажет фильм-расследование об эпидемии телефонного мошенничества в России 27 сентября.

Так, после разговора с мошенниками обманутая пенсионерка достала бомбу из схрона, устроенного сторонниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), и отправилась взрывать сотрудника Минобороны, а 14-летний отличник сжег несколько машин, релейный шкаф и теперь может получить 20 лет тюрьмы.

«Большая иллюзия и абсолютный миф, что интеллект напрямую зависит от того, внушаем человек или нет, за это у нас отвечают разные отделы головного мозга», — признала психолог Юлия Романова.

Преступники используют технологии психологического давления, полностью подчиняя волю жертвы. Фильм раскрывает схемы, как манипуляторы доводят людей до крайностей: заставляют брать кредиты, продавать единственное жилье, совершать теракты. Кроме того, зрители увидят шокирующие кадры подрывов, которые совершили жертвы мошенников, не зная, что их превратили в смертников.

Кто стоит за отлаженной сетью кол-центров и как создание национального мессенджера МАХ способно положить конец технологиям обмана, расскажут в документальном фильме «Мошенники с Украины: как не стать жертвой?».

Документальное расследование «Мошенники с Украины: как не стать жертвой?» выйдет на телеканале РЕН ТВ в субботу, 27 сентября, в 17:00.

Подслушайте сообщение: мошенники стали имитировать свое разоблачение
Почему нельзя терять бдительность, даже если догадался, что звонят аферисты

В Коломне 18 сентября были задержаны два пособника украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 млн рублей. Установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025