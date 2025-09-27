РЕН ТВ раскроет участников украинских мошеннических кол-центров

Телеканал РЕН ТВ покажет фильм-расследование об эпидемии телефонного мошенничества в России 27 сентября.

Так, после разговора с мошенниками обманутая пенсионерка достала бомбу из схрона, устроенного сторонниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), и отправилась взрывать сотрудника Минобороны, а 14-летний отличник сжег несколько машин, релейный шкаф и теперь может получить 20 лет тюрьмы.

«Большая иллюзия и абсолютный миф, что интеллект напрямую зависит от того, внушаем человек или нет, за это у нас отвечают разные отделы головного мозга», — признала психолог Юлия Романова.

Преступники используют технологии психологического давления, полностью подчиняя волю жертвы. Фильм раскрывает схемы, как манипуляторы доводят людей до крайностей: заставляют брать кредиты, продавать единственное жилье, совершать теракты. Кроме того, зрители увидят шокирующие кадры подрывов, которые совершили жертвы мошенников, не зная, что их превратили в смертников.

Кто стоит за отлаженной сетью кол-центров и как создание национального мессенджера МАХ способно положить конец технологиям обмана, расскажут в документальном фильме «Мошенники с Украины: как не стать жертвой?».

Документальное расследование «Мошенники с Украины: как не стать жертвой?» выйдет на телеканале РЕН ТВ в субботу, 27 сентября, в 17:00.

В Коломне 18 сентября были задержаны два пособника украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 млн рублей. Установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров.

