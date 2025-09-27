Певцов призвал уехавших из РФ артистов сосредоточиться на развитии эстрады
Народный артист России и депутат Госдумы (ГД) Дмитрий Певцов в субботу, 27 сентября, посоветовал уехавшим из России артистам заниматься своим делом, а не распространять негатив.
По его словам, таким артистам надо «заниматься делом» и «делать свою эстраду».
«А вот эти все ребята, <...>, ну, Господь им судья <…> Собака лает, караван идет», — сказал Певцов в беседе с «РИА Новости».
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 18 июня также пожелала уехавшим из России артистам найти потерянную Родину. Кроме того, она предположила, что, приобретя Родину, многим уехавшим артистам, возможно, удастся приобрести и самих себя.
