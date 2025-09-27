Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей политики хотели бы, чтобы России не существовало. Об этом 27 сентября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал заявление Меркель о том, что распад СССР для нее является счастьем всей жизни.

«В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было», — написал он в Telegram-канале.

Он напомнил, что на протяжении долгого времени Россия поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, которые стали основой для развития немецкой экономики.

Володин также добавил, что, по его мнению, если бы президент России Владимир Путин был во главе государства в те годы, то Меркель не дождалась бы «счастья всей ее жизни».

Накануне Меркель высказалась об отношениях с президентом России, заявив, что они находятся по разные стороны баррикад. Она также назвала распад СССР счастьем всей ее жизни.

До этого, 5 июня, Меркель призвала США и Европейский союз (ЕС) сохранять единство для борьбы с Россией. По мнению Меркель, Западу необходимо оказывать военную поддержку Украине даже после окончания текущего конфликта.

