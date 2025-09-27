Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Спорт
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией

Посол Келин: британские истребители над Польшей усиливают напряженность
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Британские истребители над Польшей усиливают напряженность на западных границах России. Об этом 27 сентября заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Подобные шаги только усиливают напряженность на наших западных границах. Особенно в свете заявлений недавно назначенной на пост министра иностранных дел Иветт Купер о том, что британские истребители готовы противостоять российской авиации», — сказа он в беседе с «РИА Новости».

Келин подчеркнул, что Купер использовала слово confront, которое может означать «готовность вступить в бой», что вызывает вопросы о том, что именно она имела в виду. Кроме того, он назвал инцидент с БПЛА в Польше фальшивым предлогом для эскалации со стороны Великобритании.

Стена вопроса: противодронный проект ЕС представляет прямую угрозу России
Любой БПЛА можно быстро превратить из перехватчика в средство нанесения удара, объясняют эксперты

22 сентября глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила о риске возникновения прямой конфронтации России с НАТО из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии.

25 сентября сообщалось, что власти Польши рассматривают возможность изменения законодательства, которое позволит польским военнослужащим сбивать российские БПЛА над Украиной без предварительного одобрения НАТО или Евросоюза (ЕС).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025