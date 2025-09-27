Британские истребители над Польшей усиливают напряженность на западных границах России. Об этом 27 сентября заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Подобные шаги только усиливают напряженность на наших западных границах. Особенно в свете заявлений недавно назначенной на пост министра иностранных дел Иветт Купер о том, что британские истребители готовы противостоять российской авиации», — сказа он в беседе с «РИА Новости».

Келин подчеркнул, что Купер использовала слово confront, которое может означать «готовность вступить в бой», что вызывает вопросы о том, что именно она имела в виду. Кроме того, он назвал инцидент с БПЛА в Польше фальшивым предлогом для эскалации со стороны Великобритании.

22 сентября глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила о риске возникновения прямой конфронтации России с НАТО из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии.

25 сентября сообщалось, что власти Польши рассматривают возможность изменения законодательства, которое позволит польским военнослужащим сбивать российские БПЛА над Украиной без предварительного одобрения НАТО или Евросоюза (ЕС).

