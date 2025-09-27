Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
В Волосово Ленинградской области пять человек в разные дни погибли от отравления контрафактом. Об этом 27 сентября сообщил источник «Известий».
По данным источника, 10 сентября скончалась пенсионерка 1961 года рождения, 13 сентября умер мужчина 1986 года рождения, 14 сентября скончалась женщина 52 лет.
Позднее были обнаружены еще два человека, которые отравились в Волосово, — это пожилой мужчина 1960 года рождения и женщина 1969 года рождения.
Пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале сообщила, что проводится проверка по факту отравления алкоголем ряда жителей района. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Накануне стало известно о массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек. По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. Позднее еще трем фигурантам предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции
