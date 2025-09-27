Дело возбудили в отношении подозреваемой в мошенничестве с билетами в Туле
Уголовное дело возбудили в отношении кассира, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт в Туле. Об этом 27 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленница не перечислила на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты. Кроме того, часть билетов она продала без внесения информации в базу данных. Подозреваемая присвоила полученные средства и потратила их на личные нужды.
По словам Волк, в настоящее время в МВД России поступило уже 22 заявления от пострадавших от мошенничества граждан.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она в своем Telegram-канале.
Как уточнила корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина, злоумышленница обманула фанатов популярной группы «Руки вверх!», и ее афера вскрылась только перед входом на стадион. Однако некоторых обманутых зрителей запустили в зал, и им удалось послушать концерт.
«Любое мошенничество — это всегда плохо. Тем более когда оно касается людей обычных, которые на эти билеты копят, порой откладывают деньги, ждут этой даты. Ну вот видите, и в наше время находятся нехорошие люди, которые обманывают людей и продают им поддельные билеты», — поделился солист группы Сергей Жуков.
