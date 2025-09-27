Реклама
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Дело возбудили в отношении подозреваемой в мошенничестве с билетами в Туле

Фото: МВД РФ
Уголовное дело возбудили в отношении кассира, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт в Туле. Об этом 27 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что злоумышленница не перечислила на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты. Кроме того, часть билетов она продала без внесения информации в базу данных. Подозреваемая присвоила полученные средства и потратила их на личные нужды.

По словам Волк, в настоящее время в МВД России поступило уже 22 заявления от пострадавших от мошенничества граждан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она в своем Telegram-канале.

Как уточнила корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина, злоумышленница обманула фанатов популярной группы «Руки вверх!», и ее афера вскрылась только перед входом на стадион. Однако некоторых обманутых зрителей запустили в зал, и им удалось послушать концерт.

«Любое мошенничество — это всегда плохо. Тем более когда оно касается людей обычных, которые на эти билеты копят, порой откладывают деньги, ждут этой даты. Ну вот видите, и в наше время находятся нехорошие люди, которые обманывают людей и продают им поддельные билеты», — поделился солист группы Сергей Жуков.

Издержки агрессии: мошенники крадут деньги под видом курьеров
Как еще преступники пытаются обмануть россиян

16 сентября сообщалось о задержании семи участников преступной группы, которые обманным путем приобрели право на земельный участок, имеющий вид «земли общего пользования». В отношении данных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

