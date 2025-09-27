Провокации Украины с российскими БПЛА являются частью нагнетания русофобии, демонизации страны и формирования мнимой угрозы для обострения конфликтных ситуаций с российской стороной. Об этом 27 сентября сообщил «Известиям» военный эксперт Александр Степанов.

«Это часть системной провокации, нагнетания русофобии, демонизации Российской Федерации и формирования мнимой угрозы. А для чего это делается? Для того чтобы обосновать милитаризацию российского приграничья, насыщение стран восточного фланга НАТО различными типами и системами наступательного вооружения», — считает он.

Степанов отметил, что киевский режим совершает провокационные действия с беспилотниками для «будущего размещения многонационального контингента на территории Украины». По словам эксперта, обманом с беспилотниками Киев стремится добиться обеспечения присутствия сил НАТО на «остатках» Украины и ухудшения отношений России и Североатлантического альянса.

Он уточнил, что российские дроны в рамках инициативы Украины могут быть принудительно перехвачены с поля боя с сохранением целостности техники. При этом такие дроны будут оснащены взрывчатыми элементами с формированием ложной доказательной базы о происхождении БПЛА.

Военный эксперт добавил, что слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на эту тему подтверждаются ее обращением к официальным западным источникам.

Ранее в этот день депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что Украина устраивает провокации, перехватывая российские дроны и перенаправляя их на территорию стран НАТО. По его словам, эти действия представляют собой опасную эскалацию, которая связана с попыткой Киева начать третью мировую войну.

Накануне Захарова рассказала со ссылкой на венгерские статьи, что киевский режим намерен продолжить провокации с нарушением воздушных границ стран НАТО, выдавая беспилотники, запущенные с территории Украины, за российские. Таким образом Киев пытается закрепиться на международных позициях, втягивая при этом в конфликт Евросоюз.

