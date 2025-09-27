В Рослесхозе назвали критерии суммы штрафа за незаконную вырубку деревьев
В России от размера дерева будет зависеть сумма штрафа за его незаконную вырубку. Об этом 27 сентября сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
«Размер штрафа зависит от объема дерева», — рассказал Советников в беседе с «РИА Новости».
По его словам, старый дуб стоит дороже, чем молодая елка. Также размер штрафа зависит от категории леса, где происходит вырубка: чем более охраняемый лес, тем выше штраф.
В июне прокуратура Приморского края сообщила, что шестерых жителей Дальнегорска и Владивостока обвинили в незаконной вырубке лесных насаждений на общую сумму 120 млн рублей. Отмечалось, что злоумышленники не позднее января 2021 года без получения соответствующих разрешений вырубили более 2 тыс. деревьев в районе Дальнегорского городского округа.
