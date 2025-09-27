В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию

В Чувашии беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по нефтеперекачивающей станции около населенного пункта Конар. Об этом 27 сентября сообщил глава республики Олег Николаев.

«Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что объекту был нанесен незначительный ущерб. В настоящее время работы на его территории приостановлены.

По словам Николаева, пострадавших при атаке жителей нет. Он уточнил, что система экстренного реагирования работает в усиленном режиме ради безопасности населения.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ходе атаки ВСУ на город Стародуб повреждена кровля в многоквартирном доме. Никто не пострадал.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией РФ. При этом 27 из сбитых дронов были перехвачены в небе над Ростовской областью, восемь — над территорией Брянской области и по шесть — над Астраханской и Воронежской областями. Кроме того, пять беспилотников были ликвидированы над территорией Волгоградской области, два — над Курской и один — над Белгородской.

