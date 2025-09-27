В Волгограде беспилотники ВСУ повредили два торговых объекта
В Волгограде беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили торговые объекты. Об этом 27 сентября сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта», — приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.
Бочаров также добавил, что в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за прошедшую ночь 55 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ, пять из которых поразили над Волгоградской областью.
