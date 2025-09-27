Реклама
Сюжет:

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в Волгоградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате падения обломков дрона в Красноармейском районе Волгограда были повреждены два нестационарных торговых объекта. Бочаров уточнил, что пострадавших жителей в ходе атаки нет.

Зонтик для «Тосочки»: как тяжелые огнеметные системы прикрывают от дронов
Машины ТОС-2 стали приоритетной целью для беспилотников врага

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией РФ. При этом 27 из сбитых дронов были перехвачены в небе над Ростовской областью, восемь — над территорией Брянской области и по шесть — над Астраханской и Воронежской областями. Кроме того, пять беспилотников были ликвидированы над территорией Волгоградской области, два — над Курской и один — над Белгородской.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

