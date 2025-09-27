Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Движение поездов на участке между станциями Рудня и Голынки полностью восстановили после столкновения грузового автомобиля и товарного поезда. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Движение поездов на участке Рудня – Голынки Смоленской области восстановлено», — указано в Telegram-канале.
По данным МЖД, сейчас поезда курсируют в обычном режиме. Кроме того, было возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.
ДТП с поездом и автомобилем произошло утром 26 сентября на участке между станциями Рудня и Голынки. В результате происшествия 18 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, 16 из них загорелись. Причиной аварии стал проезд грузовика на запрещающий сигнал.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ