При ДТП в Усольском районе Иркутской области погиб 16-летний водитель

В результате ДТП, которое произошло на 1816-м км автодороги Усолье – Ангарск в Иркутской области, погиб 16-летний автомобилист. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Несовершеннолетний водитель автомобиля Honda Fit двигался со стороны поселка Железнодорожный в поселок Тельма Усольского района. По пути следования подросток не справился с рулевым управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидываем», — говорится в его сообщении, текст которого был приведен в Telegram-канале ведомства.

Помимо водителя в салоне транспортного средства (ТС) находились еще четыре человека, не достигших совершеннолетнего возраста. Все они выжили и после медицинского осмотра были отправлены домой, где с семьями пассажиров начали работу инспекторы по делам несовершеннолетних с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Уточняется, что данный автомобиль был куплен два дня назад, 25 сентября, отцом одного из друзей погибшего водителя. Подчеркивается, что мужчина понесет административное наказание за передачу управления ТС человеку, не имеющему водительских прав, в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Два человека 1981 и 2006 годов рождения погибли 26 сентября в результате ДТП с участием легкового автомобиля и скорой помощи в Ростовской области. По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 85-м км автодороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск из-за того, что водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выбрал небезопасную скорость движения.

