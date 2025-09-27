Госдепартамент США аннулировал визу президента Колумбии Петро
Виза колумбийского президента Густаво Петро была отозвана по причине якобы осуществляемого им подстрекательства к насилию во время уличного выступления в Нью-Йорке. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
«Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий», — говорится в соцсети X (бывш. Twitter).
Уточняется, что президент обратился к американским военнослужащим с якобы призывом игнорировать распоряжения командования и подстрекательством к совершению насильственных действий.
Петро 17 июля раскритиковал отправку наемников на Украину и назвал это одним из способов ограбления государства. Политик также призвал беречь жизни молодых людей, от гибели которых получают прибыль связанные с криминалом владельцы охранных предприятий.
