ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли ограничения на полеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Временные ограничения на полеты были сняты в аэропорту Астрахани и Волгограда. Об этом 27 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Астрахань (Нариманово). Волгоград. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, ограничительные меры были нужны для обеспечения безопасности полетов.

Уточнялось, что во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявшие рейсы в Волгоград. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности во время перелетов.

Не везет: что делать в случае отмены или переноса рейса
Сколько заплатят авиа- и страховые компании и как получить компенсацию

Ранее в этот день Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск ВС в аэропортах Астрахани и Волгограда. Он уточнил, что ограничительные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

