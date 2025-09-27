В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты были сняты в аэропорту Астрахани и Волгограда. Об этом 27 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Астрахань (Нариманово). Волгоград. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кореняко, ограничительные меры были нужны для обеспечения безопасности полетов.
Уточнялось, что во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявшие рейсы в Волгоград. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасности во время перелетов.
Ранее в этот день Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск ВС в аэропортах Астрахани и Волгограда. Он уточнил, что ограничительные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
