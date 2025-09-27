Реклама
Кимаковский сообщил о взятии убегающими из Кировска боевиками ВСУ заложников

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ, убегая из Кировска, взяли заложников
Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), спешно покидая населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике (ДНР), взяли прячущихся в подвале одного из жилых домов мирных жителей в заложники. Об этом рассказал 27 сентября советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«В Кировске противник в очередной раз отметился, сбежав, прикрываясь мирными жителями. По подтвержденной информации, ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу мирных жителей, которые прятались от обстрелов. Под дулами автоматов группа украинских солдат ушла на территорию Украины», — сказал он в беседе ТАСС.

Кимаковский уточнил, что боевики ВСУ поступили так с целью обеспечения своей собственной безопасности — они знали, что российские военнослужащие не станут открывать по группе огонь, пока она окружена гражданскими лицами. Он уточнил, что судьба выведенных заложников на данный момент неизвестна, так как их путь не удается отследить.

Боевое рабство: в конфликте на Украине участвует всё больше колумбийцев
C чем связан рост числа иностранных боевиков в зоне СВО

Военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток», рассказывая подробности об операции по освобождению населенного пункта Новоивановка в Запорожской области, 23 сентября заявили, что к мирным жителям, занимавшим данные позиции, боевики ВСУ относились плохо. Так, механик-водитель этого подразделения отметил, что среди гражданского населения было много тех, кто получал побои. Он добавил, что в настоящее время проживающим на данной территории оказывается помощь ВС РФ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

