На Украине начали распродавать сухпайки из эстонской военной помощи
Украинцы в интернете начали распродавать сухпайки из предоставленной Эстонией военной помощи. Об этом 27 сентября сообщило «РИА Новости», ссылаясь на анализ данных из соцсетей.
Продажа производится на украинских сайтах объявлений. Многие из сухпайков произведены компанией OÜ Kommivabrik, а на упаковках имеется маркировка эстонского центра оборонных инвестиций.
Уточняется, что один такой набор состоит из плова, хлеба с овощами, паштета с ветчиной, а также семечек подсолнечника, энергетического батончика и зеленого чая. Кроме того, на украинских сайтах доступны к покупке сухпайки стран Североатлантического альянса (НАТО).
В российских силовых структурах 26 сентября сообщили, что пропавшие без вести боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже более полугода находятся во львовских моргах, где недостаточно рефрижераторов.
